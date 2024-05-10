Filistin tasarısı BM'de onaylandı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti
Filistin’in tam üyeliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesini içeren tasarı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylandı.
Filistin’e ilave haklar tanınmasını da içeren tasarı, genel kurulda 9 "hayır" oyuna karşı 143 "evet" oyuyla onaylandı. Oylamada 25 çekimser oy da kullanıldı.
Genel kurulda onaylanan tam üyelik tasarısı, BMGK'de de oylanacak.
İSRAİL KINADI
Tasarının kabul edilmesini kınayan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Filistin’e ilave haklar verilmesi kararını “Hamas için bir ödül” diye niteledi.
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