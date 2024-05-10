Filistin tasarısı BM'de onaylandı

Filistin’in tam üyeliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesini içeren tasarı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylandı.

Filistin’e ilave haklar tanınmasını da içeren tasarı, genel kurulda 9 "hayır" oyuna karşı 143 "evet" oyuyla onaylandı. Oylamada 25 çekimser oy da kullanıldı.

Genel kurulda onaylanan tam üyelik tasarısı, BMGK'de de oylanacak.

İSRAİL KINADI

Tasarının kabul edilmesini kınayan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Filistin’e ilave haklar verilmesi kararını “Hamas için bir ödül” diye niteledi.