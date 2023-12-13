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FETÖ firarisi eski yarbay yakalandı

Kocaeli'de, FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıldır aranan ve TSK'dan ihraç edilen yarbay E.M. yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada aranan E.M.'nin yerini tespit etti. E.M.'nin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, TSK'dan ihraç edilen ve 5 yıldır aranan eski yarbay E.M., yakalanıp gözaltına alındı.

E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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