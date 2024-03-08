Fenerbahçe tur kapısını araladı!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Lotto Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilerde goller 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltı vuruşuyla Tadic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe kendi evinde oynayacağı maç öncesi avantajı eline aldı.

Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SAKATLANDI

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlık yaşadı ve kendini yere bıraktı. Dusan Tadic bu anda kenara değişiklik işareti yaptı.

Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

AMOURA KADIKÖY'DE YOK

Union Saint-Gilloise forması giyen Amoura, 45. dakikada İsmail Yüksek'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sınırda yer alan Amoura, cezalı duruma düştü.

23 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

MEŞALE VE HAVAİ FİŞEKLER NEDENİYLE OYUN DURDU

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın hemen başında sahaya meşaleler ve havai fişekler atıldı.

Hakemin başlama düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu bölümden sahaya atılan maddeler nedeniyle Joao Pinheiro maçı durdurdu ve anons yapıldı.

Kale arkasının temizlenmesinin ardından oyun kaldığın yerden devam etti.