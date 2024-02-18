Erzincan’daki göçükte şirketin Türkiye müdürü gözaltında!

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nin çevre izin ve üretim lisans belgesi iptal edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Anagold Madencilik’in firmasının üretime yönelik faaliyetlerini durdururken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da şirketin çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.

Alınan kararlara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın liç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akması gösterildi.

MADEN OCAĞININ TÜRKİYE MÜDÜRÜ DE GÖZALTIN ALINDI

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada kapsamında, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı ve İliç'te adliyeye çıkarıldı. C.D'nin savcılıktaki ifadesi sürüyor. Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.