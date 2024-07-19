Ereğli Demir Çelik'in maden sahasında altın rezervi bulundu!

Ereğli Demir Çelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden) uhdesinde bulunan ve Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın madenine rastlanmıştır. Bu kapsamda, olası rezerv miktarının ölçümlenebilmesi amacıyla Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarında rezerv tespit çalışmalarının başlatılmasına ilişkin karar verilmiştir."