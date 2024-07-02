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Elinde bıçakla tehditler savuran şahıs tutuklandı!

Elinde bıçak olan bir şahıs, Türkiye'ye milyonlarca dolar yatırım yapan iş insanlarının da aralarında bulunduğu Arap turistleri tehdit etmişti. Şahıs tutuklandı.

Aralarında Türkiye'ye milyonlarca dolar yatırım yapan iş insanları Khaled Fouzan ve İbrahim Al Hudaithi'nin de bulunduğu Arap turistleri tehdit eden şahsın tepki çeken görüntülerinin ardından harekete geçilmişti. 

Turistlerin masasına doğru elindeki bıçağı sallayan şahıs, tehditleriyle birlikte sinkaflı küfürler savurmuş, görüntüler büyük tepki toplamıştı.

PROVOKATÖR TUTUKLANDI

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

İşlemleri için emniyete götürülen M.İ.'nin olay esnasında alkollü olduğu belirlenirken şüpheli 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şahsın tutuklandığı anların görüntülerini paylaşırken; "M.İ. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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