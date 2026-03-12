AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “İstiklal Marşı” mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “İstiklal Marşı” mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “İstiklal Marşı” mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin ortak değerlerinin, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurunun en veciz nişanesi olan, milli mutabakat metnimiz olarak gördüğümüz İstiklal Marşı'mızın kabulünün 105'inci yıl dönümünde, bu nadide hediyeyi bizlere armağan eden büyük mütefekkir, münevver ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad ediyorum. İstiklalimizin olduğu kadar istikbalimizin de tapu senedi olan İstiklal Marşı'mızı kabul eden Meclis'imizin muhterem üyelerini de rahmetle ve minnetle anıyorum."

Tüm şehit ve gazilere Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, AK Parti Genel Başkanı olarak, hepsinden öte bu aziz ve asil milletin bir evladı olarak İstiklal Marşı'mıza da istiklalimize de son nefesimize kadar sahip çıkacağımızı, bunları korumak için gerektiğinde göğsümüzü siper edeceğimizi bugün bir kez daha ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.


 

