AjansHaber Spor Trump: “İran’ın Dünya Kupası’na katılması uygun değil”

ABD Başkanı Donald Trump, İran milli futbol takımının "oyuncuların kendi güvenlikleri açısından" Dünya Kupası'na katılmasının "uygun olmadığını" belirtti.

(AA)
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kupası'na katılmayacağı bildirilen İran milli takımına ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, "İran milli futbol takımı Dünya Kupası'na katılabilir, ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından bunun uygun olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından milli takımın bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılamayacağını açıklamıştı.

