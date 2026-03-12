AjansHaber Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız”

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iftar programında yaptığı konuşmada bölgesel gelişmelere dikkat çekerek, “Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmek, İran ile Körfez ülkelerini çatıştırmak ve bu yolla savaşın akışını değiştirmek amacıyla karanlık planların hazırlandığı gerçeği aslında bir sır değildir.” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında konuştu.

Bahçeli konuşmasında, "Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmek, İran’la Körfez ülkelerini çatıştırmak ve bu suretle savaşın akışını değiştirmek amacıyla karanlık planların yapıldığı esasen bir sır değildir. Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz." dedi.

Bahçeli, Türkiye'nin istihbarat oyunlarına düşecek bir devlet olmadığını vurgulayarak "Siyonist emperyalist menşeli derin çukura düşecek, algı ve istihbarat oyunlarının tuzağına kapılacak yeni yetme bir devlet de hiç değiliz. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Bahçeli konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Türkiye’yi gayya kuyusuna itmek için yapılan ahlaksız tezgahları isabetli okumalı, bu kuyuyu kazanları boşa düşürmeliyiz. Görüldüğü kadarıyla ABD ve İsrail için evdeki hesap İran’a uymamıştır." 


 

MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
#Gündem / 27 Mart 2026
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
#Gündem / 27 Mart 2026
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
