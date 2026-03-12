İsrail, Lübnan'a geniş kapsamlı kara harekatı hazırlığında

İsrail devlet televizyonu KAN’ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Lübnan topraklarına yönelik kapsamlı bir kara harekatı için istişareler hız kazandı. Toplanacak olan Güvenlik Kabinesinin gündeminde, harekatın başlangıç tarihi ve ordunun Lübnan içerisinde ne kadar ilerleyeceği yer alıyor. Bir hafta içinde başlaması öngörülen operasyonun temel amacının, Lübnan’ın güneyinde kontrolü sağlamak ve stratejik konuşlanma noktaları oluşturmak olduğu ifade ediliyor.

Saldırıların bilançosu ağırlaşıyor

İsrail ordusu, 2 Mart’tan bu yana Lübnan genelinde hava ve deniz destekli saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tarihten bu yana "hayatını kaybedenlerin sayısının 687'ye, yaralı sayısının 1774'e yükseldiği" belirtildi. Öte yandan Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek barınma merkezlerine sığınan kişi sayısının 822 bin 600’e ulaştığını bildirdi.



