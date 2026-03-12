İspanya'dan Trump'ın ticari söylemlerine yanıt

GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
ABD Başkanı Trump'ın İspanya ile ticari bağları koparma tehdidine İspanya'dan yanıt geldi. Bakan Albares, tek taraflı eylemlerin karşılıksız kalmayacağını belirtti.

Yayınlama Tarihi:
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikası üzerinden yönelttiği ticari kısıtlama tehditlerine karşı hükümetin duruşunu netleştirdi. Albares, Trump'ın birçok ülke ve lider hakkındaki söylemlerine aşina olduklarını belirterek, "Bundan hiçbir şekilde korkmuyoruz." dedi. Ticaretin Avrupa Birliği ortak politikası dahilinde yürütüldüğünü hatırlatan Bakan, Brüksel'in bu konuda yetkili olduğunun ve tek taraflı bir eylemin mümkün olmadığının altını çizdi.

Bölgesel gerilim ve diplomatik temsil düzeyi

Madrid hükümetinin "savaşa hayır" ilkesini benimsediğini kaydeden Albares, "İran'a yönelik saldırıları güçlendirecek ve kaosa yol açacak hiçbir müdahale ve tavır sergilemediklerini" ifade etti. Öte yandan İsrail ile diplomatik ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine indirilmesine değinen Albares, Netanyahu hükümetinin olumsuz tutumu nedeniyle mütekabiliyet ilkesi gereği bu kararın alındığını açıkladı. Trump, İspanya’yı NATO savunma harcamalarını artırmadığı ve iş birliği yapmadığı gerekçesiyle ticari ilişkileri kesmekle tehdit etmişti.


 

#Gündem / 29 Mart 2026
#Gündem / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.