GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
İsrail'e 10 günde askeri teçhizat ve mühimmat taşıyan 50 kargo uçağı iniş yaptı

İsrail'e 10 günde askeri teçhizat ve mühimmat taşıyan 50 kargo uçağı iniş yaptı

ABD-İsrail'in, İran'a yönelik saldırılara başlamasından bu yana silah, askeri teçhizat ve çeşitli mühimmat taşıyan 50 kargo uçağı İsrail'e indi.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, taşınan askeri malzemelerin İsrail ordusuna teslim edildiği aktarıldı. Açıklamada, İsrail'e nakledilen ve orduya teslim edilen 50 kargo uçağı askeri malzemenin, bin tonun üzerinde silah, askeri teçhizat ve mühimmatı içerdiği kaydedildi.

Açıklamada askeri mühimmatın İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Savunma Bakanlığı Müdürü Amir Baram'ın talimatıyla sevk edildiği belirtilerek, nakliyenin İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarla eş zamanlı gerçekleştirildiği ve önümüzdeki dönemde daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

Söz konusu sevkiyatın hangi ülkelerden yapıldığına yer verilmeyen açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığının ABD ve Almanya'daki misyonları aracılığıyla yürütüldüğünün belirtilmesi dikkati çekti.


 

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 72 bin 249'a yükseldi
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.