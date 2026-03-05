AjansHaber Dünya Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı düzenlendi

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı yapıldı. Saldırının İran tarafından yapıldığı öne sürüldü.

İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü.

Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde havalimanında patlama sesi geldiği ve duman yükseldiği görülüyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “İran topraklarından gerçekleştirilen ve havaalanı binasına zarar veren, iki sivilin yaralanmasına neden olan bu insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, uluslararası hukukun ilkelerine aykırıdır ve bölgedeki gerilimi artırmaya hizmet etmektedir. Azerbaycan, uygun misilleme önlemleri alma hakkını saklı tutar.” dedi.

