GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Almanya, İran'a yönelik saldırılara veya rejim değişikliği operasyonlarına katılmayacak

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ülkesinin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmayacağını ve ülkede rejim değişikliğini amaçlayan somut eylemleri desteklemeyeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Wadephul, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile Berlin'de düzenlendiği ortak basın toplantısında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Wadephul, ülkesinin bu saldırılara katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, "Almanya, bu savaşa katılmıyor. Durum böyle kalacak. Ayrıca, İran da dahil hiçbir ülkede rejim değişikliğine yönelik somut önlemlere de katılmıyoruz." yanıtını verdi.

Alman Bakan, ülkesinin İran için demokratik gelecek umduğunu ancak böyle bir değişimin halktan gelmesi gerektiğini söyledi.

İran'daki rejim değişikliğine Berlin'de karar veremeyeceklerini dile getiren Wadephul, "İran halkının sonunda kendi kaderini eline alıp bu rejimi belki de yenebilecek duruma gelmesine güvenmek zorundayız ancak bariz nedenlerden dolayı Almanya'nın, devletin bu konuda alabileceği bir önlem yoktur." dedi.


 

#Gündem / 29 Mart 2026
#Gündem / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.