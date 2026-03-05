AjansHaber Dünya ABD'nin İran gemisi saldırısında 80'den fazla ceset bulundu

Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında, kıyıdan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta imdat çağrısı yapan bir İran donanma fırkateynine yönelik saldırıda en az 87 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sri Lanka Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonda 32 denizci sağ olarak kurtarıldı.

Yayınlama Tarihi:
Olayın ardından birkaç saat boyunca belirsizliğini koruyan denizaltı veya torpido saldırısı iddiaları, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in açıklamasıyla netlik kazandı. Hegseth, uluslararası sularda seyreden İran fırkateyninin bir Amerikan denizaltısı tarafından torpido ile vurulduğunu duyurdu.

Gemi Hindistan'daki donanma geçit töreninden dönüyordu

Saldırıya uğrayan "Dena" isimli fırkateynin, Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde düzenlenen ve 54 ülkenin katıldığı "Uluslararası Filo İncelemesi 2026" etkinliğinden döndüğü belirtildi. Kurtarma ekipleri bölgede sağ kalanları aramaya devam ederken, fırkateyne ait herhangi bir enkaz izine rastlanmadığı bildirildi.

Hastanelerde olağanüstü hal ilan edildi

Denizden çıkarılan 80'den fazla cenaze, Galle'deki bir hastaneye nakledildi. Bölgedeki sağlık tesisleri, hayatını kaybedenlerin kabulü için boşaltılarak hazır hale getirildi.


 

