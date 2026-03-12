ABD Hazine Bakanı Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile görüşecek

ABD Hazine Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bessent'in 15-16 Mart tarihlerinde Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüşeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bessent, “Başkan Donald Trump ile Başkan Şi Cinping arasındaki karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler sayesinde ABD ile Çin arasındaki ticaret ve ekonomi diyaloğu ilerliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, mart sonunda Çin'i ziyaret edecek

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, geçen yıl Washington yönetiminin uyguladığı tarifeler ve teknoloji alanındaki kısıtlamalar ile Çin’in küresel tedarikte kritik rol oynayan nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik adımları nedeniyle artan bir dizi anlaşmazlıkla gündemdeydi.

İki ülke heyetleri, müzakereler yürütmek üzere geçen yıl mayıs ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde, haziranda İngiltere'nin başkenti Londra'da, temmuzda İsveç'in başkenti Stockholm'de, eylülde İspanya'nın başkenti Madrid'de ve ekimde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde görüşmüştü.

Ayrıca Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.