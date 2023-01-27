Doğu Kudüs’te sinagoga silahlı saldırı: 8 kişi hayatını kaybetti!
Doğu Kudüs’te bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Doğu Kudüs'teki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirildi.
Doğu Kudüs'teki bir sinagogda ayin sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. İsrail polisi ilk belirlemelere göre saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yetkililer saldırganın olay yerinde etkisiz hale getirildiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırının ardından İsrail'le iletişim halinde olduklarını söyledi.
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