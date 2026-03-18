İçişleri Bakanı Çiftçi’den, 81 il valiliğine bayram tedbirleri talimatı

Bayram süresince il genelinde alınan tedbirlerin kamuoyuyla açık, şeffaf ve anlaşılır bir şekilde paylaşılmasını gerektiğini vurgulayan Çiftçi, görev yapan personel sayısı, sahada aktif olarak bulunan ekip ve görev unsurları ile kullanılan araçlar ve diğer imkânlara ilişkin bilgilerin detaylı biçimde kamuoyuna açıklanması talimatını verdi. Çiftçi, bu adımla vatandaşların yürütülen çalışmalar hakkında doğru ve yeterli bilgiye ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Açıklamalarda ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde devletin tüm kurumları ve imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunun güçlü bir şekilde vurgulanması gerektiği kaydedildi.

"Bayramın manevi ruhuna uygun temalar ön planda tutulsun"

Ayrıca her bir vatandaşın canının, huzurunun ve güvenliğinin devlet açısından büyük bir kıymet taşıdığı hususunun güçlü bir şekilde altının çizilmesi belirten Çiftçi, bu yaklaşımın, kamuoyunda güven duygusunu artıracağı ve alınan tedbirlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağının altını çizdi. Talimat kapsamında, kamuoyuna yapılacak tüm açıklamalarda bayramın manevi ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve güven temalarının ön planda tutulması istendi.