Pentagon: “USS Gerald R. Ford Kızıldeniz'de kalmaya devam ediyor"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgedeki askeri hareketliliğe ilişkin yeni bir bilgilendirmede bulundu. Üst düzey bir savunma yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, "Destanlı Öfke" operasyonu çerçevesinde konuşlandırılan USS Gerald R. Ford uçak gemisi savaş grubunun halen Kızıldeniz'de aktif görevde olduğu belirtildi.

Operasyonel güvenlik vurgusu

Amerikan medyasında yer alan ve geminin ana üssüne geri döneceğine dair iddialara da değinen yetkili, spekülasyonlara son verdi. Gemilerin gelecekteki rotaları hakkında bilgi verilmeyeceğini vurgulayan yetkili, "Askerlerimizi ve operasyonel güvenliğimizi korumak amacıyla gemilerin gelecekteki hareketleri hakkında spekülasyon yapmayacağız." ifadesini kullandı.



