AjansHaber Spor Hedef, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Anfield Stadı’nda oynanacak mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında zorlu Liverpool deplasmanına çıkıyor.

İlk 11’ler

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

Temsilcimiz, rakibiyle sahasında oynadığı ilk maçı 1-0’lık galibiyetle tamamlayarak avantaj sağladı. Galatasaray’ın çeyrek finale yükselmesi için beraberlik yeterli olacak. Maç, bir farklı yenilgiyle uzatmalara giderken, iki veya daha fazla farkla mağlup olması durumunda sarı-kırmızılılar Avrupa’ya veda edecek.

Okan hoca ve 6 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 6 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakçı, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri halinde, olası çeyrek finalin ilk maçında forma giyemeyecekler.

Osimhen, Burak Yılmaz’ın rekorunu egale etmeye çalışacak

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmayı hedefliyor.

Devler Ligi”nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol kaydeden Osimhen, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 maçta 8 gol atan Burak Yılmaz’ın rekorunu egale etmek için mücadele edecek.

 

