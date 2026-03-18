Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şüheda 1915” tiyatro gösterimini izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Şüheda 1915" tiyatro gösterimini Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde izledi.

Senaryo ve tarih danışmanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in üstlendiği eser, Arıburnu Muharebeleri'nden Anafartalar Zaferi'ne kadar uzanan süreci ve Türk askerinin kahramanlık destanını dramatik bir dille sahneye taşıdı.

Gösterimin sonunda Bakan Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Onbeşliler"in hatırasını yaşatan ve üzerinde "Yaşasun Askerler Bir Veda Bir Vefa" sembolü bulunan özel bir tablo hediye etti.

Etkinlikte ayrıca izleyicilere, cepheye giden genç askerlere anneleri tarafından verilen tarihi mendillerin replikaları dağıtıldı. Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak tarafından kaleme alınan, Bora Severcan’ın yönettiği oyun, savaşın insani boyutunu ve şehitlik makamını vurgulayarak izleyicilerden büyük beğeni topladı.