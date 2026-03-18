GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şüheda 1915” tiyatro gösterimini izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şüheda 1915” tiyatro gösterimini izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı kapsamında Beştepe'de sahnelenen Şüheda 1915 adlı tiyatro eserini ilgiyle takip etti.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şüheda 1915” tiyatro gösterimini izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Şüheda 1915" tiyatro gösterimini Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde izledi. 

Senaryo ve tarih danışmanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in üstlendiği eser, Arıburnu Muharebeleri'nden Anafartalar Zaferi'ne kadar uzanan süreci ve Türk askerinin kahramanlık destanını dramatik bir dille sahneye taşıdı.

Anlamlı hediye takdimi

Gösterimin sonunda Bakan Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Onbeşliler"in hatırasını yaşatan ve üzerinde "Yaşasun Askerler Bir Veda Bir Vefa" sembolü bulunan özel bir tablo hediye etti. 

Etkinlikte ayrıca izleyicilere, cepheye giden genç askerlere anneleri tarafından verilen tarihi mendillerin replikaları dağıtıldı. Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak tarafından kaleme alınan, Bora Severcan’ın yönettiği oyun, savaşın insani boyutunu ve şehitlik makamını vurgulayarak izleyicilerden büyük beğeni topladı.

MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.