Laricani suikastında istihbarat detayı: Günlerce takip edildi

Orta Doğu’da gerilim yükselirken, İran siyasetinin kilit isimlerinden Ali Laricani’ye yönelik suikastın yankıları sürüyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, saldırıda Laricani ile birlikte oğlu Murteza, Konsey Güvenlik Yardımcısı Alireza Bayat ve koruma ekibinin hayatını kaybettiğini doğruladı. İran Devrim Muhafızları, olayın ardından yaptığı resmi açıklamada "intikam" vurgusu yaparak askeri yanıt sinyali verdi.

Suikastın gerçekleştiği konum tartışılıyor

Operasyonun detaylarına ilişkin The Guardian’ın İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, suikast anlık bir kararla değil, günler süren fiziki ve teknik takibin sonucunda icra edildi. Laricani’nin konumu netleştikten sonra saldırı emrinin verildiği belirtilirken, hedef alınan adres konusunda çelişkili bilgiler mevcut.

Tek vuruşta maksimum yıkım stratejisi

The Times of India’ya konuşan askeri uzmanlar, kullanılan mühimmatın yüksek imha gücüne dikkat çekerek operasyonu şu sözlerle değerlendirdi: "Bu yalnızca bir nokta atışı suikast değil, hedefi tek vuruşta tamamen yok etmeyi amaçlayan bir yıkım operasyonudur." Öte yandan, İsrail medyasında daha önce yayımlanan ve Mücteba Hamaney gibi isimlerin de bulunduğu suikast listesi, Laricani operasyonuyla birlikte yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.