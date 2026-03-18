"Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma açıldı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda tüketicilerin kullanımına sunulan “Güvenilir Gıda” mobil uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güvenilir gıda süreçlerinde büyük bir yeniliği daha hayata geçirdiklerini belirten Yumaklı, "Güvenilir Gıda mobil uygulamamızla, toplu tüketim ve ürün satış yerlerinde gıda ile ilgili uygunsuz gördüğünüz durumları ‘çek-gönder’ ile bize bildirebilir, taklit-tağşiş listelerine anında ulaşabilirsiniz. Bu uygulama ile devletimizin denetim gücü, milletimizin bilinciyle birleşiyor, vatandaşlarımız denetim sürecinin aktif paydaşı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.