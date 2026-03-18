AjansHaber Gündem Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad’daki zirveye katılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge güvenliğini ve istikrarını ele almak üzere Suudi Arabistan'da düzenlenecek toplantıda yer alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde bugün başkent Riyad’da gerçekleştirilecek olan Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına iştirak edecek. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Bakan Fidan’ın bölgedeki son gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen bu önemli buluşmada Türkiye’yi temsil edeceği belirtildi.

Riyad’da istişare trafiği

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, toplantının temel amacını "bölgenin güvenliğini ve istikrarını destekleme yollarını ele almak" olarak tanımladı. Akşam saatlerinde bir araya gelmesi beklenen bakanlar, bölgesel krizlere karşı daha güçlü bir istişare ve koordinasyon mekanizması oluşturulması üzerine görüşmeler gerçekleştirecek. 

