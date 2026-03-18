AjansHaber Dünya İsrail Savunma Bakanı Katz, İran İstihbarat Bakanı Hatib'in öldüğünü iddia etti

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran İstihbarat Bakanı Hatib’in öldüğünü iddia etti

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in gece düzenlenen hava saldırısında öldüğünü öne sürerek, üst düzey yetkilileri hedef alma yetkisi aldıklarını duyurdu.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İsrail ile İran arasındaki gerilim, karşılıklı saldırılar ve üst düzey isimlere yönelik suikast iddialarıyla yeni bir boyuta taşındı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, askeri komuta kademesiyle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında, gece saatlerinde Tahran'a düzenlenen hava operasyonuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katz, saldırı neticesinde İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Operasyonel yetki genişletildi

Bölgedeki çatışma stratejisinde değişikliğe gidildiğini işaret eden Katz, operasyonel süreçlerin hızlandırıldığını belirtti. İranlı yöneticilere yönelik saldırı emrinin doğrudan verildiğini kaydeden Bakan Katz, şu ifadeleri kullandı:

"İran İstihbarat Bakanı Hatib’in gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında öldüğünü ileri süren Bakan Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İranlı üst düzey yetkililerinden herhangi birini ek onaya gerek kalmadan hedef alma yetkisi verdiklerini söyledi."

Yeni saldırı ve tırmanma uyarısı

İran içerisinde dokunulmaz kimsenin bulunmadığını iddia eden İsrail kanadı, Lübnan ve İran hatlarında askeri hareketliliğin artacağını savundu. Katz, bugün gerçekleştirilecek planlı saldırılarda "savaşı tırmandıracak önemli sürprizleri olduğunu" iddia ederek askeri gerilimin süreceği mesajını verdi.

