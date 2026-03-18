AjansHaber Spor Zeynep Sönmez, Miami Açık’ta ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık ilk turunda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia'yı set vermeden 2-0 mağlup ederek WTA 1000 turnuvasında adını bir üst tura yazdırdı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Dünya sıralamasının 83. basamağında yer alan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen prestijli turnuvanın ana tablo ilk turunda önemli bir başarıya imza attı. Klasmanın 69 numarası olan Brezilyalı Beatriz Haddad Maia ile karşılaşan Sönmez, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. 23 yaşındaki milli sporcu, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek organizasyonda üst tura çıkmayı başardı.

İkinci turda rakip Belinda Bencic

WTA 1000 düzeyindeki bu kritik organizasyonda yoluna devam eden Zeynep Sönmez’in bir sonraki rakibi belli oldu. Milli tenisçimiz, ikinci turda turnuvanın 12 numaralı seribaşı olan İsviçreli raket Belinda Bencic ile kortta karşı karşıya gelecek. Sönmez, bu zorlu eşleşmeden de galip ayrılarak turnuvadaki ilerleyişini sürdürmeyi hedefliyor.

 

 

BAE'de düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası iptal edildi
Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA organizasyonlarında 5 takımla temsil edilecek
Hedef Dünya Kupası: Türkiye-Romanya maçı ilk 11'ler belli oldu
A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde: Türkiye 1- Romanya 0
"Futbolda bahis ve şike" soruşturmasında tahliye kararı: Metehan Baltacı tahliye edildi
A Milli Futbol Takımı, Romanya ile karşılaşıyor
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Guardiola'dan dünya gündemine ilişkin eleştiriler geldi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 16. sıradaki yerini korudu
