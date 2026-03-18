Zeynep Sönmez, Miami Açık’ta ikinci tura yükseldi

Dünya sıralamasının 83. basamağında yer alan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen prestijli turnuvanın ana tablo ilk turunda önemli bir başarıya imza attı. Klasmanın 69 numarası olan Brezilyalı Beatriz Haddad Maia ile karşılaşan Sönmez, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. 23 yaşındaki milli sporcu, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek organizasyonda üst tura çıkmayı başardı.

İkinci turda rakip Belinda Bencic

WTA 1000 düzeyindeki bu kritik organizasyonda yoluna devam eden Zeynep Sönmez’in bir sonraki rakibi belli oldu. Milli tenisçimiz, ikinci turda turnuvanın 12 numaralı seribaşı olan İsviçreli raket Belinda Bencic ile kortta karşı karşıya gelecek. Sönmez, bu zorlu eşleşmeden de galip ayrılarak turnuvadaki ilerleyişini sürdürmeyi hedefliyor.