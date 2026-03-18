Bakan Alparslan Bayraktar: "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili değerlendirme 1 Nisan'da yapılacak"

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin 1 Nisan'da değerlendirme yapılacak. Doğal gazda destek programına ilişkin değerlendirmeyi nisan ayında yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Bayraktar, katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili kararların nisan ayında ele alınacağını belirtti. Bakan Bayraktar, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın enerji fiyatları etkilediğini belirtti.

“Doğal gaz ve ham petrolde sıkıntı yaşamadık”

Bakan Bayraktar, arz sorunlarına işaret ederek, "Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğal gaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız." dedi.

“Doğal gazda tedarik açısından zenginiz”

Doğal gazda tedarik açısından zengin olunduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, "10'dan fazla ülkeden doğal gaz alma şansımız oldu. Uzun yıllardır çeşitlendirme stratejisi geliştirdik. Arz güvenliği, esneklik, fiyatla ilgili de alternatifleri hazırladık ve önümüzdeki süreçlerde de daha da artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

“Talebin arttığı bir döneme giriyoruz”

Bakan Bayraktar, "Bu süreç inşallah kısa sürer ve ondan sonra petrol piyasaları normal dengesine kavuşur. OVP'de olduğu gibi, dünyadaki siyasi gelişmelere baktığımızda, petrolün makul seviyelerde gideceği beklentisi vardı. Savaş var, arz krizi var. Bunla ilgili bizi de etkileyecek durumlar var. Spot piyasada gaz fiyatları hemen yansıdı ve artmaya başladı. Ümit ediyorum, kısa sürede sona erer. Biz ham petrolü konuşuyoruz ama ürünü konuşmak lazım. Benzinde risk az ama dizel tarafında marj çok artıyor. Talebin arttığı bir döneme giriyoruz. Bugün bu iş bitse piyasa normalleşir mi, hemen normalleşeceğini söylemek zor olabilir. Normalleşme bir, iki ay sürebilir. Körfez'de depolama tanklarının dolduğunu görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Elektrik ve doğal gaz fiyatları 1 Nisan’da belli olacak

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin konuşan Bakan Bayraktar "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin 1 Nisan'da değerlendirme yapılacak. Doğalgazda destek programına ilişkin değerlendirmeyi nisan ayında yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar: "Türkiye'de enerji arz güvenliği sorunu yok"
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
