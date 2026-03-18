İstanbul, bayram boyunca yağışlı ve soğuk olacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Ramazan Bayramı süresince İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını belirtti.

Özdemir, arife gününden itibaren Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olacağını, Doğu Karadeniz kıyıları başta olmak üzere tüm bölgelerde yağış görüleceğini bildirdi.

İstanbul’da yarın itibarıyla sıcaklıkların 9 dereceye kadar düşeceğini, bayramın birinci günü olan cuma günü ise Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğini dile getiren Özdemir, "Bayramın birinci günü İstanbul'da da sağanak yağış, fırtınayla birlikte etkili olacak.” dedi.

Özdemir, bayramın ikinci günü İstanbul'da sıcaklıkların gece 7, gündüz 10 derece civarında olmasının beklendiğini, yağışın ilk güne göre daha zayıf olsa da devam edebileceğini kaydetti.

Bayramın üçüncü günü olan pazar günü itibarıyla ise Marmara Bölgesi genelinde yağışların yeniden kuvvetleneceğini belirten Özdemir, "Sıcaklıklar 7 ila 11 derece aralığında seyredecek. Bayramda İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Ayrıca, yağışlı hava bayram sonrasında da etkisini sürdürecek." dedi.