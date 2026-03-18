MSB haftalık bilgilendirme toplantısı Adana İncirlik'te yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını Adana İncirlik’te gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Öncelikle, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü vesilesiyle başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek bir disiplin ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonel faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta boyunca 6 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el payımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiş, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 767 kilometreye ulaşmıştır."

Sınırlarda teknolojik önlemler ve yakalamalar

Sınır hattındaki yasa dışı geçiş teşebbüslerine karşı alınan tedbirlerin sonuç verdiğini belirten Tuğamiral Aktürk, güncel verileri şöyle aktardı:

"Sınır güvenliğinde alınan ileri teknoloji destekli etkin ve çok katmanlı tedbirlerle geçtiğimiz hafta içerisinde 6’sı terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 417 olmuş, engellenen 2 bin 486 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 15 bin 979’a ulaşmıştır. Yine, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

“Bir Patriot sistemi daha Adana’ya konuşlandırıldı”

Hava sahasının korunması kapsamında NATO müttefikleriyle koordineli çalışıldığını ifade eden Aktürk, bölgedeki füze savunma sistemlerine dair şu açıklamayı yaptı:

"13 Mart’ta İran’dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, millî güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir. Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana’da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sistemi daha Adana’da konuşlandırılmaktadır."

"İsrail bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir"

Orta Doğu’daki sıcak gelişmelere ve İsrail’in saldırgan tutumuna dikkat çeken Aktürk, Türkiye'nin barış vurgusunu yineledi:

"İsrail’in, uluslararası ve insancıl hukuku ciddi bir şekilde ihlal ederek Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılar ve başlattığı kara harekâtı, bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. Diğer yandan İsrail, Gazze’de varılmış olan ateşkesi ihlal etmeye ve mübarek ramazan ayında Müslümanların ibadet hakkının engellenmesi dâhil olmak üzere Batı Şeria’ya yönelik baskılarını sürdürmeye devam etmektedir. Lübnan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguluyor, İsrail’in; Filistin halkına uyguladığı baskıların sona erdirilmesi hususunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi çağrımızı yineliyoruz. Orta Doğu’da masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan, bölgesel istikrar ve güvenliği her geçen gün daha fazla zedeleyen çatışmaların bir an önce sona ermesini temenni ediyor, küresel ekonomi ve enerji arzı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratan Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli ve kesintisiz şekilde işlerlik kazanmasının büyük önem taşıdığını vurguluyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen muhtelif miktarda Süper Şimşek hava aracı Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır."

Doğu Akdeniz'de yayımlanan NOTAM ve Kıbrıs'ın güvenliği

Kıbrıs meselesi ve Ege-Akdeniz sularındaki hak ihlallerine karşı taviz verilmeyeceğini belirten Tuğamiral Aktürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kıbrıs Rum tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu hakları yok saymak için yetki karmaşasına neden olan buna benzer konuları zaman zaman gündeme getirmektedir. Söz konusu NOTAM’ı geçersiz kılan karşı NOTAM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlamıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM geçersiz ve hükümsüzdür. Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi son yıllarda Ada’ya silah yığılmasına ve diğer ülkelerin adayı kullanmasına izin vererek Kıbrıs’ı hedef haline getirmiştir. Ülkemiz, garantör ülke olarak sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil, adanın tamamının güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler almaya devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatleri ile güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Garantörlüğün bize verdiği hakları kullanmaktan çekinmedik bundan sonra da çekinmeyeceğiz."