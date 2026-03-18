ABD’li Senatör Sanders, ABD’nin İran saldırılarının maliyetini eleştirdi

Senatör Bernie Sanders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların faturasını paylaştı. Sanders, askeri operasyonlara ayrılan devasa bütçenin sosyal refah projelerinde kullanılmamasını eleştirerek, bu kaynağın halkın temel ihtiyaçları için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Sosyal hizmetler için devasa kaynak vurgusu

Senatör Sanders, 22,8 milyar dolar tutarındaki harcamanın gıda programlarından eğitime kadar pek çok alanda çözüm üretebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu paranın gıda programlarının fonlanması ve öğrenim kredilerinin hafifletilmesi için kullanılabileceğini belirterek, 'Bu parayla, 6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verebilir, 2,6 milyon sosyal konut inşa edebilir ve 240 bin öğretmen istihdam edebilirdik.'"