Afrika Kupası el değiştirdi: Fas şampiyon ilan edildi

Buna göre, maç sonucu Fas lehine 3-0 olarak tescil edildi ve şampiyonluk Fas’a geçti.

Olaylı finalde neler olmuştu?

2025 Afrika Kupası finalinde Senegal, maçın uzatma dakikalarında Pape Gueye’nin golüyle 1-0 kazanmıştı. Ancak maç, Fas lehine verilen son dakika penaltı kararı sonrası yaşanan büyük tartışmalar nedeniyle olaylı geçmişti. Senegal takımından Sadio Mane dışındaki oyuncular, kararı protesto için soyunma odasına gitmiş ve ardından sahaya dönmüştü. Maç yaklaşık 15 dakika durduktan sonra uzatmalara gidilmiş ve Senegal, Gueye’nin golüyle sahadan galip ayrılmıştı.

Şampiyonluk masada belirlendi

CAF Temyiz Kurulu, kararına gerekçe olarak Afrika Uluslar Kupası yönetmeliğinin 82 ve 84. maddelerini gösterdi. Bu maddelere göre, bir takım maçı oynamayı reddeder veya karşılaşma tamamlanmadan sahayı terk ederse hükmen mağlup sayılıyor ve turnuvadan elenmiş kabul ediliyor.

Alınan kararla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Fas 2025 Final maçını hükmen kaybettiğine karar vermiştir.”

Fas’ın başvurusu kabul edildi

Fas Kraliyet Futbol Federasyonunun başvurusu üzerine başlatılan temyiz sürecinde, federasyon yalnızca tüzüğün uygulanmasını talep ettiklerini vurguladı. CAF Temyiz Kurulu itirazı kabul ederek Fas’a şampiyonluğu verdi.

Senegal karara itiraz edecek

Senegal Futbol Federasyonu, kararı “haksız ve kabul edilemez” olarak nitelendirerek Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşıyacağını açıkladı. Finalde forma giyen Lyonlu Moussa Niakhaté ise sosyal medyadan, kupayı tuttuğu bir fotoğrafın altına “gelin alın, çıldırdılar.” notunu düştü.