Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tutuklandı

Testo Taylan mahlasıyla bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız ve aynı soruşturmada iki kişi “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklandı.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Danyıldız hakkında “Sosyal Mühendis Akademi” başlıklı video paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu içeriklerde “sosyal deney” veya “eğlence” görüntüsü altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlara yer verildiği, bu durumun toplumda bu tür eylemleri normalleştirebilecek nitelik taşıdığı, paylaşımların kadınların aşağılanmasına ve taciz davranışlarının sıradanlaştırılmasına yol açabilecek bir algı oluşturduğu ve genel ahlakı zedeleyebilecek unsurlar içerdiği ifade edildi.

Üç şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Danyıldız Kocaeli’nde, diğer şüpheliler Y.H. ve U.U. ise İstanbul’da gözaltına alındı. Şüphelilerin “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “müstehcenlik” suçlarından işlem gördüğü öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Y.H. ve U.U., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen Danyıldız ise savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklandı.