İran, bölgedeki petrol tesislerini vuracağını duyurdu

İran, bölgedeki petrol tesislerini vuracağını duyurdu

İran, rafinerilerine yönelik saldırılara karşılık Suudi Arabistan, BAE ve Katar'daki ABD bağlantılı enerji tesislerini hedef alacağını açıklayarak tahliye çağrısı yaptı.

İran Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Aseluye petrol rafinerisi ve Güney Pars doğalgaz sahasına yönelik ABD-İsrail merkezli saldırılara misilleme yapacağını açıkladı. 

Yayımlanan resmi bildiride; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’da bulunan toplam beş stratejik petrol ve doğalgaz tesisinin "doğrudan ve meşru hedef" haline geldiği belirtildi. Tahran yönetimi, operasyonların ilerleyen saatlerde başlayacağını duyurarak ilgili bölgelerde yaşayan sivillere ve tesis çalışanlarına derhal tahliye uyarısında bulundu.

Hedefteki stratejik tesisler açıklandı

Vurulacağı ilan edilen noktalar arasında Suudi Arabistan’daki Samerf Rafinerisi ve Al Jubail Petrokimya Kompleksi, BAE’deki Al Hosn Doğalgaz Sahası ile Katar’da ABD merkezli Chevron ile bağlantılı olan Masaiid ve Ras Laffan tesisleri yer alıyor. İranlı yetkililer, bölge yönetimlerini sert bir dille uyararak şu ifadeleri kullandı:

"Yöneticilerinize bu tehlikeli yola girmemeleri ve uluslarının kaderiyle kumar oynamamaları konusunda açık ve tekrar tekrar uyarılar yapıldı ancak onlar halklarının iradesini temsil etmeyen ve kendilerine dayatılan kararlar almayı seçtiler. Bu nedenle, bu yoldan kaynaklanan tüm sonuçların sorumluluğunu tamamen kendilerine aittir."

