Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan ve Heysem Bin Tarık, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgeyi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını belirterek, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

“Mescid-i Aksa’ ya kısıtlama kabul edilemez”

Türkiye'nin mevcut durumda dahi ara buluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçmediğini ve bu yöndeki çabaların süreceğini vurgulayan Erdoğan, Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa'ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Heysem Bin Tarık'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Bakan Mahinur Göktaş açıkladı: Evlenmek isteyen gençlere müjde
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
