Pakistan, Afganistan operasyonlarını geçici olarak durdurdu

Pakistan, Afganistan operasyonlarını geçici olarak durdurdu

Pakistan, Türkiye ve Körfez ülkelerinin çağrısı üzerine Ramazan Bayramı öncesinde Afganistan sınırındaki askeri operasyonlarına ara verdiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’dan gelen talepler ile yaklaşan Ramazan Bayramı vesilesiyle Afganistan’a yönelik askeri faaliyetlerin askıya alındığını bildirdi. Tarar, operasyonel duraklamanın 18 Mart gece yarısı başlayacağını ve 23 Mart’ı 24 Mart’a bağlayan gece yarısına kadar devam edeceğini kaydetti.

Terör saldırısı durumunda operasyonlar sürecek

Bakan Tarar, bu geçici kararın sınıra dayalı güvenlik tehditlerine bağlı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Pakistan sınırları içerisinde herhangi bir saldırı veya terör olayı olması durumunda operasyonların yeniden başlayacağını belirtti." 


 

