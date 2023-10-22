Dilan Polat ve eşi yurt dışına kaçtı iddiası!

Ajans Haber - Ulaş Kaya

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında malvarlıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Dün gece yaklaşık 7 milyon takipçili Instagram hesabını kapatan Dilan Polat'ın, eşiyle birlikte yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Polat çiftinin Dubai'ye kaçma hazırlığında olduğu konuşulurken ilginç bir çıkış da gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi. Özdemir, Polat çiftini kast ederek, "kaçıyorlar" mesajını paylaştı.

Lüks yaşantısını, sosyal medya üzerinden milyonlara teşhir eden Polat çifti hakkında bir soruşturma başlatılmış, buna göre; MASAK raporunda, Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapılmıştı.

Raporda ayrıca Polay çifti ve çiftle bağlantılı olduğu düşünülen 16 paravan şirket hakkında "kara para aklama" konulu inceleme raporu hazırlanmıştı.

Haklarında yürütülen soruşturma nedeniyle çiftin yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

Sosyal medyayı son derece etkin kullanan Dilan Polat'ın Instagram hesabını ansızın kapatması da kaçma şüphelerini arttırdı.

Dilan Polat'ın Ataşehir'de bulunan güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırı sonrası, çiftin hızlı yükselişinde yer altı dünyasının parmağı olduğu iddiaları gündeme düşmüştü. Polat çiftinin bu bağlantılar yoluyla yurt dışına kaçmaya hazırlandığı iddia edildi.