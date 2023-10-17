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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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