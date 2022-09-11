Bir şehit daha!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Kalkan'ın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.