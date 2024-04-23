Bir organize suç örgütü daha çökertildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "MAHZEN-31" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Balıkesir merkezli 2 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi.
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.
Balıkesir merkezli 2️⃣ ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 23, 2024
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/SWpF4FfvAs
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