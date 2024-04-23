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Bir organize suç örgütü daha çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "MAHZEN-31" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Balıkesir merkezli 2 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8  şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.

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