Binali Yıldırım’ın annesi vefat etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın annesi vefat etti. Fahriye Yıldırım'ın cenazesi Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi gören Fahriye Yıldırım, bugün vefat etti.
Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
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