Fenerbahçe, eksik Kartal'ı avladı!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, sakatlıklarla boğuşan rakibini 3-1 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Maç Sonucu:
Beşiktaş: 1
Fenerbahçe: 3
Goller: Dzeko, Chamberlain, Tadic, Szymanski
Önemli Anlar
5' İlk tehlike Beşiktaş'tan! Gedson Fernades'in çaprazdan kafa vuruşu dışarıya gitti.
10' Fenerbahçe derbide golü buldu! Dzeko takımını 1-0 öne geçirdi.
21' Beşiktaş, Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı!
24' Chamberlain, penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.
45' İlk yarının sonuna +6 dakika ilave edildi.
61' Fenerbahçe penaltı kazandı.
63' Tadic, penaltıyı gole çevirerek takımını yeniden öne geçirdi.
73' Dzeko, kaleci Mert'le karşı karşıya kaldı. Dzeko'nun vuruşunu Mert kurtardı.
78' Tayfur Bingöl'e gösterilen kırmızı kart VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
90+' Tadic, penaltıyı kaçırdı!
90+' Szymanski'nin golüyle fark 2'ye çıktı.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Umut, Necip, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rebic, Cenk
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
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