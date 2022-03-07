Beşiktaş: 2 - Medipol Başakşehir: 2
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, 2-2 berabere kaldı.
54. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi, ön direğe yerden gönderdiği topa Alex Teixeira ayak koydu. Direkten dönen topa altıpas içinde Kenan Karaman vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-2
65. dakikada Beşiktaş'ın gelişen atağında, ceza sahasında topla buluşan Can, ceza yayı önünde bekleyen Umut Meraş'a pasını attı. Umut'un sert şutunda savunmadan seken top, Ghezzal'ın önünde kaldı. Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Mücadele, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Yorumlar