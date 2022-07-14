Bayramda Acı Tablo



Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek veya tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın gelmesi ile birlikte yola koyuldu. Ülke genelinde yaşanan yoğun trafik, her sene olduğu gibi bu yıl da acı bir tabloya neden oldu. Arefe günü dahil olmak üzere 5 günde yaşanan trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, yaşanan kazaların oranı da açıklandı. Bayram trafiğinin başlaması ile birlikte ülke genelinde günlük 4 ölümlü trafik kazası yaşandı. Yaşanan bu kazalarda her gün ortalama 6 kişi hayatını kaybetti.