Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Şahin, sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir." bilgisini paylaştı.

Vali Şahin, iki yaralının tedavisine devam edildiğini belirtti.