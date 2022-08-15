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Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir." bilgisini paylaştı.

Vali Şahin, iki yaralının tedavisine devam edildiğini belirtti.

 

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