Bakan Nebati’den Büyük Mersin Mitingi Daveti!

Hazine Maliye Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Dr. Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımladı.

"Yeni vizyonumuz Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcıdır"

Bakan Nebati paylaştığı videoda “Sevgili Mersinliler 2023 bizim için hem 21 yıllık eser ve siyasetimizin sembolüdür. Hem de yeni vizyonumuz Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcıdır. Bizler daha güzel bir Mersin için, daha müreffeh bir Mersin için büyük bir heyecanla yola çıktık. Bu heyecanımızı daha da arttıracak güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 27 Nisan Perşembe günü saat 15:00’te Yenişehir Millet Bahçesi Eski Stadyumun yanında bizlerle olacak. Mersinimizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak olan mitingimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” ifadesini kullandı.