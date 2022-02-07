Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olmasının önünde engel yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen "MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın basına kapalı bölümünde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haziran 2023'te yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyen Bahçeli, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır" dedi.

"Hiç kimse ham hayal peşinde koşmasın"

Bazı çevrelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı yönünde "husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başladığını" belirten Bahçeli, bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temelinin ve nesnel gerçekliğinin bulunmadığının altını çizdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanıdır ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanadoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan'ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın."