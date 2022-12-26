Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak!

27 Aralık 2022 Salı günü, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlama törenleri ile ilgili olarak Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

27 Aralık 2022 Salı günü saat 11.00’de Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No.lu Nizamiye’den hareketle Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Anadolu (Tandoğan) Meydanı Giriş Kapısı güzergâhını takiben Anıtkabir’de sona erecek “Atatürk Garnizon Koşusu”nda başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergâh ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak koşunun başlamasından 15 dakika öncesi ile koşu bitimine kadar,

Saat 13.15’te Atatürk’ün Ankara’ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklikpınarı’nda yapılacak tören için Dikmen Caddesi’nin 1178. Cadde ile 901. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak törenin 2 saat öncesinden tören sonuna kadar,

Saat 15.00’te Ankara Tren Garı Binası önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı’nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan “Seğmenler Kortej Yürüyüşü” için başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergâh ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak yürüyüşün 15 dakika öncesinden yürüyüş sonuna kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları faydalı olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.