Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius oldu

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz’un 62 yaşındaki Pistorius’u Savunma Bakanı olarak atayacağı belirtildi.

Hebestreit, Pistorius’un 19 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı’ndan atama belgesi alacağını ve Federal Mecliste yemin edeceği bilgisini paylaştı.

Başbakan Scholz da Savunma Bakanlığı için ülkenin seçkin bir siyasetçiyi kazanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, Pistorius’un yönetim tecrübesi bulunan, yıllardan beri güvenlik politikasıyla meşgul olan siyasetçi kimliğiyle, bilgisiyle, yaptırım gücüne sahip olmasıyla Alman ordusunu bu dönüm noktasından geçirecek doğru kişi olduğunu kaydetti.

Boris Pistorius

Osnabrück’ta 1960’ta doğan Pistorius, 1978-1980 döneminde dış ticaret alanında meslek eğitimi aldıktan sonra askerlik hizmetinde bulundu. Daha sonra Osnabrück ve Münster’de hukuk öğrenimi gören Pistorius, 2006-2013 döneminde Osnabrück Belediye Başkanlığı yaptı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Pistorius, 2013’ten bu yana Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

Lambrecht, Başbakan Scholz’a istifa mektubunu sunmuştu

Savunma Bakanı Lambrecht, dün, Başbakan Scholz’a istifa mektubunu sunmuştu.

Lambrecht görevinden ayrılma sebebine ilişkin "Medyanın aylardır şahsıma odaklanması, askerler, silahlı kuvvetler ve Alman vatandaşlarının çıkarına olan güvenlik politikası kararları hakkında objektif haber yapılmasına ve tartışılmasına pek izin vermiyor. Askerlerin ve ordudaki çok sayıda motive olmuş insanın değerli çalışmaları ön planda olmalıdır. Bu nedenle görevimden ayrılmaya karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.