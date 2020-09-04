Ahmet Hakan koronavirüse mi yakalandı?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılankoronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayıs 26 milyon 475 bini aştı ve dünya genelinde virüs nedeniyle 873 bin 285 kişi hayatını kaybetti.

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programını iptal eden Hürriyet Genel yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın da koronavirüse yakalandığı iddiası gündeme geldi. Bir günlük Ankara ziyareti sonrası vücudunda hissettiği belirtileri anlatan Hakan, pozitif çıkmasından korktuğu için test yaptırmadığını belirtti.

Ahmet Hakan yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

-Kemiklerim sızım sızım sızlıyordu. Sanki sekiz ayrı düğünde “Erik Dalı” oynamış gibi kollarımı kaldıramıyordum. Ne kolları yahu! Kafayı bile kaldıramıyordum. On üç saatlik kişisel gelişim seminerine katılmış gibi zihnimi toparlayamıyordum. Ateşölçerle ateşimi ölçmeye cesaret edemeyecek denli yükselen bir hararet hissediyordum. Öyle yorgundum ki sanki iki kamyon taş taşımıştım... O kadar ki... Tarafsız Bölge’ye bile gidemedim.

-Yoksa... Yoksa... Korona mı olmuştum? Ankara’da yükselen korona, bir günlük seyahat sırasında gelip de beni mi bulmuştu? Melih Gökçek bile kendini bir biçimde kurtarırken olan bana mı olmuştu? Gözümün önünden karantinalar geçmeye başladı on dört günlük. Maskesiz saniyelerin, pervasız temasların derin pişmanlığı falan.

-Bir telaşla başladım iki dakikada bir ateşimi ölçmeye... Avuç avuç vitaminler almaya... Kendimi battaniyelerle sarmalamaya... Doktor arkadaşım Melih Us’la canlı bağlantılar kurmaya... Ve ertesi sabah... Fena değil gibiydim. İyi gibiydim. İyiye yakındım. Fakat yine de test yaptırmak için çırpınıp durmuyorum. Ya pozitif çıkarsa diye...