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Acun Ilıcalı'dan Survivor All Star kadrosuyla ilgili açıklama

Survivor ne zaman başlıyor, Survivor kadrosunda kimler olacak sorularının cevapları belli oluyor. Acun Ilıcalı, Survivor All Star kadrosunu yarın açıklanacağını duyurdu.

Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı, Survivor All Star ile ilgili kritik açıklamayı az önce sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptı. Acun Ilıcalı paylaşımında "Survivor All Star için geri sayım başladı. All Star kadrosunu yarın sabah 11.00'de benim Instagram hesabımdan açıklıyoruz" dedi.

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